РИАМО - 27 июл. Строительная готовность дома культуры в Горках-10 Одинцовского городского округа составляет 70%, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщик объекта - администрация Одинцовского городского округа, подрядчик – ООО «Западная строительная компания».

«На данный момент на объекте задействовано более 120 рабочих и 6 единиц техники. Прогнозируемая дата завершения строительства дома культуры в поселке Горки-10 - сентябрь 2021 года», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

При этом строительство завершится досрочно - на 2 месяца раньше срока, указанного в контрактных документах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно обращал внимание на то, что досрочное завершение строительства объектов на территории региона должно превратиться в норму.