РИАМО - 27 июл. В Богородском городском округе перед судом предстанет гражданин одного из соседних государств, его обвиняют в убийстве сожительницы и совершении преступлений против половой неприкосновенности ее дочери. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Он обвиняется по статьям «Убийство», «Насильственные действия сексуального характера» (совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), «Развратные действия» (совершены в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста).

По данным следствия, 4 ноября 2020 года в квартире в пос. Обухово Богородского округа обвиняемый в ходе ссоры во время распития алкоголя нанес своей сожительнице ножевое ранение в область шеи. В результате ранения женщина скончалась на месте происшествия.

Также в ходе следствия было выявлено, что на протяжении нескольких лет мужчина для удовлетворения своей сексуальной потребности совершал преступления против половой неприкосновенности ребенка - дочери своей сожительницы.

В рамках данного дела специалисты провели большой объем работы, который был направлен на сбор и закрепление доказательственной базы. Так, следователи провели 10 допросов, осмотры, проверку показаний на месте с участием обвиняемого, очные ставки.

По этому уголовному делу проведено свыше 5 экспертиз, среди которых судебно-медицинские, психолого-психиатрические, биологическая, акушерская и генетическая.

Все собранные доказательства и заключения экспертиз стали основой обвинения. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.