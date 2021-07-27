РИАМО - 27 июл. Свыше 12 тысяч семей из подмосковного Реутова смогут получить «президентские» выплаты на детей к новому учебному году, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Единовременная выплата на каждого ребенка от 6 до 18 лет – важная мера поддержки, о которой объявил президент Владимир Путин. До 1 сентября по 10 тысяч рублей получат более 12 тысяч семей Реутова», - сказал Каторов.

Он уточнил, что деньги начнут поступать с 16 августа, заявления на выплату можно подать на портале государственных услуг, либо лично в отделении Пенсионного фонда России, расположенном на улице Ашхабадской, 21.

«Родитель, который подает заявление, также как и его ребенок должны быть гражданами Российской Федерации. Если ребенок родился в другой стране, но является гражданином России, а заявление не регистрируется через портал госуслуг, также необходимо обратиться в отделение ПФР, взяв с собой паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛС родителя и ребенка», — подчеркнул глава городского округа.

Заявление на получение услуги рассматривается в течение пяти рабочих дней, но первые выплаты начнут осуществляться 16 августа. Средства поступят на указанный в заявлении номер счета.

Согласно Указу президента РФ, на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет положена выплата в размере 10 тысяч рублей. На выплату также имеют право люди от 18 до 23 лет с инвалидностью, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.