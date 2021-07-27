РИАМО - 27 июл. На минувшей неделе комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 66 объектов - земельных участков и помещений, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

«На прошлой неделе опубликовано 49 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство в Московской области», - сказали в пресс-службе.

Тем, кто ищет помещение для ведения бизнеса, предлагается приобрести лот площадью 148,7 кв. м в Мытищах недалеко от МКАД. Начальная цена лота составляет 4,54 млн рублей.

Заинтересованным в земельных участках под склады предлагают взять в аренду лоты площадью 1 тыс. кв. м в Коломне и площадью 5473 кв. м в Орехово-Зуевском округе.

Ознакомиться с проводимыми в регионе земельно-имущественными торгами можно на портале ЕАСУЗ.