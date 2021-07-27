РИАМО - 27 июл. Московское областное УФАС России приняло решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведения в отношении ООО «Стройгарант» из-за нарушения условий контракта, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Сведения представило ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства».

Согласно представленной информации, учреждение заключило с фирмой контракт на выполнение капитального ремонта искусственных сооружений на действующей сети автодорог общего пользования федерального значения.

Но компания нарушила условия исполнения контракта и учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка процедуры подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Стройгарант» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.