РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. Подольские юнармейцы пройдут начальную военную подготовку на патриотических сборах в селе Макарово, сообщается в группе «Юнармия | Г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На территории фестивального комплекса «ФЕСТПАРК» (городской округ Черноголовка, село Макарово) с 26 по 30 июля юнармейцы Подольска принимают участие в военно-патриотических сборах.

Сборы пройдут в условиях максимально приближенных к полевым – ребятам предстоит жить в палатках. Каждому отряду будет выдано туристическое снаряжение. За пять дней участникам предстоит пройти начальную военную подготовку (НВП), освоить полевую и архивную поисковую работу, под присмотром экспертов они займутся инновационным и научно-техническим творчеством, а также большое внимание будет уделено добровольчеству. Также юных патриотов ждет насыщенная и интересная программа, состоящая из культурно-досугового блока.

За время сборов ребята примут участие в интеллектуальных играх и строевых конкурсах. Отработают тактические игры на местности, начальную военную и общественно-государственную подготовку, пройдут туристические полосы препятствий и освоят азы оказания первой медицинской помощи. Любителей спортивного досуга ждет футбол, волейбол, настольный теннис и лазертаг.