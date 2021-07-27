РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 июл. Полицейские Щелкова задержали местного жителя, который подозревается в грабеже, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 37-летней местной жительницы. Она рассказала, что ее знакомый, находясь около дома на улице Комсомольская, открыто похитил с ее руки два ювелирных кольца. Сумма причиненного ущерба составила более 21 тыс рублей.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый местный житель 43 лет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».