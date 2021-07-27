РИАМО - 27 июл. Южная рокада выйдет на МКАД по улице Верхние Поля к концу 2023 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что сейчас активно идет реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и самой улицы Верхние Поля.

При этом работы на участке от улицы Марьинский парк до МКАД выполнены более чем на 25%.

«На этом участке улицы Верхние поля предстоит реконструировать 3,2 км дорог. В настоящее время выполняются работы по перекладке инженерных коммуникаций, строительству пешеходного перехода в районе улицы Марьинский парк д.15/51, в котором сейчас монтируется оборудование», – добавил заммэра.

По словам главы Депстоя столицы Рафика Загрутдинова, идет также строительство теплосети, благоустройство территории с посадкой деревьев и монтаж наружного освещения.

«Также в рамках проекта Южной рокады сегодня идут работы на участке от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка, продолжается реконструкция улицы Донецкая на участке от улицы Подольская до Курьяновской набережной и реконструкция МКАД от Каширского шоссе до транспортной развязки на пересечении с Бесединским шоссе», – сказал Рафик Загрутдинов.

Загрутдинов подчеркнул, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу завершить строительство хордовых магистралей в 2023 году.