РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 июл. Первый заместитель главы администрации Королева Юрий Копцик ответит на вопросы жителей округа в прямом эфире 29 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Прямой эфир пройдет 29 июля на телеканале «Королев-ТВ» в 20:45. Жители Королева смогут задать вопросы по электронной почте info@korolev-tv.ru.

В эфире Копцик ответит на все вопросы, волнующие жителей Королева, касающиеся благоустройства, реновации, строительства социальных объектов и других тем.