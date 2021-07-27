РИАМО - 27 июл. У дома №27 по улице Героев Панфиловцев в столице трамвай №6 наехал на переходившего пути пешехода, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По предварительной информации, пешеход переходил трамвайные пути в неустановленном для этого месте. Пешеход отказался от госпитализации.

Подробности данной дорожной аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

На улице Героев Панфиловцев в районе ДТП задерживались трамваи №6. Сейчас их движение восстановлено.

Горожанам и гостям столицы рекомендовали быть предельно внимательными возле трамвайных путей. Их следует переходить только в установленных местах, а также нужно убедиться в отсутствии приближающегося трамвая.