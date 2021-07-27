РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 июл. В подмосковном Щелкове продолжается реконструкция межрайонных очистных сооружений, по планам первый этап реконструкции завершится в текущем году, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

Сейчас на площадке прокладывается технологический трубопровод и ведутся работы по переносу трансформаторов. Также на площадке идет возведение аэротенков, здания решеток, аэробного стабилизатора, резервуаров технической воды, здания установок сточных вод, цеха механического обезвоживания осадка и иловой насосной станции.

Реконструкция позволит увеличить производительность очистных сооружений с 320 до 400 тыс. кубометров в сутки, создать дополнительные мощности для подключения жилого фонда, а также резервные - при пиковых нагрузках.