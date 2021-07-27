РИАМО - 27 июл. Житель столицы попал на уловку аферистки при покупке билетов в театр по ссылки, которую она ему рекомендовала, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

16 июля 41-летний мужчина познакомился на сайте знакомств с девушкой. Новая знакомая предложила сходить в театр и отправила ему ссылку на сайт, где можно купить билеты.

Мужчина перешел по этой ссылке, заказал билет на спектакль и ввел данные своей банковской карты. С его счета произошло два списания в размере более 2,5 тыс. рублей. Увидев, что сумма списалась дважды он написал в службу поддержки сайта, где ему сообщили, что для возврата денег на карте должна быть сумма равная возврату.

17 июля он положил на карту деньги, после чего ему прислали одноразовый пароль, которой он ввел. После ввода пароля с банковской карты была списано еще более 5 тыс. рублей.

В результате произошедшего мужчине был причинен материальный ущерб на общую сумму более 10 тыс. рублей.