РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. Бесплатные мастер-классы по макияжу будут проходить в парке Талалихина Подольска по выходным, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

После длительного перерыва в парке возобновляются бесплатные мастер-классы по макияжу. Занятия практические, их будут проводить визажисты компании «Мэри Кэй». Специалисты ответят на все интересующие вопросы, а также расскажут для чего нужна основа под тональный крем, как правильно наносить тональные средства, как избавиться от синяков под глазами и многое другое.

Все материалы будут предоставляться бесплатно. Также можно будет проконсультироваться с визажистом в подборе макияжа для себя. Мастер-классы будут проходить на полянке, справа от сцены, по субботам с 14:00 до 18:00 и воскресеньям с 13:00 до 17:00.