РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. В подмосковных Люберцах более 50 искусственных неровностей планируют положить до конца августа, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Во вторник глава проверил, как ведутся работы на улице Урицкого, у дома №5.

«В Люберцах дороги перегружены, количество транспорта увеличилось в разы, необходимо дорожную сеть удерживать, где-то стоят светофоры, а где-то необходимо укладывать искусственные неровности. Мы в этом году планируем положить порядка 50 искусственных неровностей», - сказал Ружицкий.

По его словам, на сегодняшний день сделано уже более 30. Планируется, что до конца августа все работы будут завершены.