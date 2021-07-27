РИАМО - 27 июл. На Большом кольце Московской железной дороги изменится расписание поездов 28-29 июля, 4-5 августа с 10:З0 до 10:30 следующего дня, сообщили РИАМО в пресс-службе ЦППК.

Изменения связаны с проведением работ по развитию железнодорожной инфраструктуры на участке Желтиково – Костино.

Путевые работы затронут только поезда, следующие по Большому кольцу МЖД, и не повлияют на радиальные направления. В эти дни на участках некоторые электрички будут курсировать по укороченным маршрутам, а две – выведены из расписания.

28 июля и 4 августа по сокращенному маршруту Александров - Костино проследуют поезда Александров – Поварово-3 отправлением в 07:09, в 13:42, Александров – Дмитров отправлением в 16:52.

На участке Костино – Александров по сокращенному будут курсировать поезда Поварово-3 – Александров отправлением в 13:05, 19:56, Дмитров – Александров отправлением в 19:37.

29 июля и 5 августа по сокращенному маршруту Костино – Александров проследует поезд Поварово-3 – Александров, который отправится от станции Костино в 10:22 (на 10 минут позже).

Еще по сокращенному маршруту Александров – Костино проследует поезд Александров – Поварово-3 отправлением в 04:17.

Два поезда выведут из расписания 28 июля, 4 августа, речь идет о поездах Поварово-3 – Икша отправлением в 17:29 и Икша – Поварово-3 отправлением в 18:41.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в App Store и Google Play.