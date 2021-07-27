РИАМО - 27 июл. Спортсмены из Московской области завоевали две золотых и одну бронзовую медали на Олимпиаде, которая проходит в Токио, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воспитанник центра «Дельфин» из Видного, пловец Евгений Рылов занял первое место на дистанции 100 м на спине. Никогда ранее российские спортсмены не побеждали в этой дисциплине на Играх.

«Более того, это первое золото отечественных пловцов на Играх за четверть века!» - говорится в сообщении.

Гимнаст из Красногорска Никита Нагорный вместе с партнерами по сборной Денисом Аблязиным, Давидом Белявским и Артуром Далалояном выиграли золотую медаль в командном многоборье. Россия по сумме баллов опередила сильные сборные Китая и Японии.

Еще один спортсмен из Московской области поднялся на третью ступень пьедестала Игр в Токио. Виктор Минибаев из Электростали вместе с Александром Бондарем завоевали бронзовую награду в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но в связи с пандемией коронавируса состязания перенесли на 2021 год. Они проходят с 23 июля по 8 августа без зрителей на трибунах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы - флаг и герб, использовать национальный гимн РФ. Выступают атлеты как команда Олимпийского комитета России.