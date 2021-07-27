РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июл. Балашихинский «Водоканал» во вторник проводит промывку сетей водоснабжения в микрорайоне Купавна, на время работ могут временно изменяться органолептические показатели воды, сообщается на сайте предприятия.

С 09:00 до окончания работ проводится плановая гидродинамическая промывка водопроводных сетей по адресу: Балашиха, микрорайон Купавна.

Работы проведут в жилых домах частного сектора на улицах Амбулаторная, Тургенева, Поселковая, Клубная, Лесная, Спортивная, в Клубном переулке и в Школьном проезде, а также в жилых домах на улицах: Дружбы, 1, 1/22, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 51; Льва Толстого, 2, 3/43, 4/4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/47.

В связи с проведением работ по промывке сетей холодного водоснабжения возможно временное изменение органолептических показателей воды и понижение давления ХВС.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.