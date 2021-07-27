РИАМО - 27 июл. В текущем сезоне в Московской области открылись и действуют свыше 800 летних кафе, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«В летнем сезоне текущего года в Подмосковье действует 809 разнообразных точек общественного питания в формате открытых летних веранд и летних кафе. Это и террасы при стационарных объектах, шатры, зонтики и самостоятельные, отдельно стоящие сезонные кафе», - сказал Воскресенский.

Он отметил, что летние кафе пользуются большой популярностью у жителей и гостей Подмосковья, число таких точек общепита постоянно увеличивается. В прошлом году, несмотря на введенные антиковидные ограничения, на территории Московской области были открыты 580 летних кафе.

«Только в Одинцовском городском округе в этом году порядка 70 предприятий общественного питания открыли точки на свежем воздухе. На сегодняшний день наибольшее число таких заведений открылось также в Сергиево-Посадском городском округе, здесь их насчитывается 43, в Серпухове - 34, Подольске – 33, Химках – 31 и в Балашихе сегодня работает 26 летних площадок», - подчеркнул Воскресенский.

Обязательное условие для работы летних кафе – строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.

«Размещение сезонных кафе началось в регионе 1 апреля. Они будут работать вплоть до 15 ноября», - заключил Воскресенский.