РИАМО - 27 июл. С начала текущего года административными комиссиями Московской области вынесено 7 439 предписаний на устранение нарушений чистоты, порядка и благоустройства. Все нарушения устранены, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

«Наиболее активно с начала года сработали административные комиссии городских округов Солнечногорск (556), Красногорск (352), Серпухов (321), Химки (279), Раменский (255), Руза (247), Одинцовский (245), Воскресенск (234), Клин (214), Орехово-Зуевский (201), Сергиево-Посадский (201), Шатура (199), Долгопрудный (197), Люберцы (195)», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Административные комиссии созданы в муниципальных образованиях Подмосковья с начала 2018 года с целью выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.