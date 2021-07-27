РИАМО - 27 июл. Во вторник в столице рабочие проведут аэрацию воздуха из-за возвращения жаркой погоды в город, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Аэрация пройдет в 14:00. Процедура поможет охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта.

Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники.

Во вторник в Москве и Московской области температура воздуха составит 24-29 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт. ст.

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