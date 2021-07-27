РИАМО - 27 июл. Специалисты Минсельхоза Подмосковья разработали около 50 бизнес-планов для начинающих фермеров региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«В рамках поддержки фермеров региона, для потенциальных заявителей, планирующих принять участие в конкурсе по отбору проектов «Агростартап» в текущем году, сотрудниками министерства разрабатываются бизнес-планы. На сегодня подготовлено порядка 50 проектов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
По его словам, самую большую активность в подаче заявки на разработку проекта проявляют потенциальные фермеры Талдомского городского округа области. Уже около 10 человек обратилось в Минсельхоз.
В Московской области идет прием документов на участие в конкурсе по предоставлению грантов «Агростартап» для создания новых фермерских хозяйств и постоянных рабочих мест в сельской местности в регионе.
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