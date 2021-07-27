РИАМО - 27 июл. Специалисты Минсельхоза Подмосковья разработали около 50 бизнес-планов для начинающих фермеров региона, сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках поддержки фермеров региона, для потенциальных заявителей, планирующих принять участие в конкурсе по отбору проектов «Агростартап» в текущем году, сотрудниками министерства разрабатываются бизнес-планы. На сегодня подготовлено порядка 50 проектов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, самую большую активность в подаче заявки на разработку проекта проявляют потенциальные фермеры Талдомского городского округа области. Уже около 10 человек обратилось в Минсельхоз.

«Среди основных направлений, в рамках которых осуществляется разработка планов по созданию и развитию фермерских хозяйств выделяются: разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, выращивание плодовых и ягодных культур, разведение овец и коз, а также пресноводное рыбоводство», - добавил министр.

В Московской области идет прием документов на участие в конкурсе по предоставлению грантов «Агростартап» для создания новых фермерских хозяйств и постоянных рабочих мест в сельской местности в регионе.