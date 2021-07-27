РИАМО - 27 июл. Столичным франчайзи больше не нужно обращаться в департамент предпринимательства и инновационного развития города, теперь это можно сделать на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2021 году была реализована возможность подачи заявок онлайн на субсидии для экспортеров через портал mos.ru. Теперь к ним добавились новые доступные для дистанционного обращения виды выплат — для франчайзи. Они смогут подать заявку на компенсацию процентов по кредитам, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг и оплату вознаграждений правообладателю, а также на уплату лизинговых платежей», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Для того, чтобы подать заявку на портале mos.ru, необходимо зарегистрироваться как предприниматель или юридическое лицо. Далее в форме заявки следует полное название фирмы и ИНН будет внесено автоматически, а также банковские реквизиты и фактический и юридический адреса компании. Кроме того, необходимо сообщить сведение о желаемой субсидии.

«Правительство Москвы системно развивает городские услуги и сервисы для бизнеса, чтобы упростить предпринимателям их получение и дать возможность уделять больше времени бизнес-процессам. Сейчас на портале mos.ru предпринимателям доступно в электронном виде более 200 услуг и сервисов. Цифровая экосистема города дает возможность управлять бизнесом, получать услуги и меры поддержки онлайн не выходя из дома или офиса», — отметил министр правительства Москвы, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Онлайн формат подачи заявок актуален не только для франчайзи, но и для технопарков, участников Московского инновационного кластера и владельцев гостиниц.

Ранее если часть документов на субсидию не соответствовала требованиям, то заявку возвращали для доработки. В настоящее время ее примут, если документы позволяют произвести расчет предельной суммы.​