РИАМО - 27 июл. Рабочие начали установку стеклопакетов витражей в международном центре самбо и бокса в «Лужниках», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Площадь остекления будет равна около 2 тыс. кв. м. Рабочие монтируют инженерные системы и ведут работы по устройству трибун в зрительных залах. В дальнейшем специалисты приступят к установке внешних панелей здания. Для этого будет использован ударостойкий материал.

«Для международного центра самбо и бокса изготовили эксклюзивные формы фасадных конструкций, перекликающиеся с Дворцом водных видов спорта. Его фасад был выполнен в песочных тонах — под цвет расположенной рядом Большой спортивной арены, что создает стилистическое единство территории «Лужников», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Блоки самбо и бокса соединит общий фасад. Однако они будут функционировать параллельно, а посетители не будут пересекаться.