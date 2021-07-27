РИАМО - 27 июл. Рабочие начали установку стеклопакетов витражей в международном центре самбо и бокса в «Лужниках», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Площадь остекления будет равна около 2 тыс. кв. м. Рабочие монтируют инженерные системы и ведут работы по устройству трибун в зрительных залах. В дальнейшем специалисты приступят к установке внешних панелей здания. Для этого будет использован ударостойкий материал.
Блоки самбо и бокса соединит общий фасад. Однако они будут функционировать параллельно, а посетители не будут пересекаться.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии