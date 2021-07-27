РИАМО - 27 июл. В столичной Госавтоинспекции обратились к родителям юных пешеходов с просьбой уделять больше внимания безопасности детей на дороге, сообщается в пресс-службе ведомства.

Самый опасный вид аварии с точки зрения детского дорожно-транспортного травматизма — наезд на пешехода. За последние полгода зарегистрированы 223 дорожные аварии с участием детей-пешеходов, в которых 2 ребенка погибли и 230 получили ранения различной степени тяжести.

Каждый четвертый наезд был совершен на внутридворовой территории. Чаще всего в качестве пострадавших оказываются дети в возрасте от 6 до 9 лет.

Благодаря анализу всех наездов на детей-пешеходов на дворовых территориях стало ясно, что условиями, прямо или косвенно способствовавшими ДТП, являются неожиданный выход пешехода из-за припаркованного транспорта и несоответствие скорости движения транспортных средств установленным правилам.