РИАМО - 27 июл. Сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, которого подозревают в производстве, хранении и перевозке поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против коронавируса, сообщается на сайте «МВД-Медиа».
Она уточнила, что во время обысков у мужчины в квартире обнаружили и изъяли более 300 бланков сертификатов, а также 20 уже заполненных и готовых к продаже документов.
Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Мужчина признался в противоправной деятельности и пояснил, что продавал поддельные сертификаты за 5 тыс. рублей.
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Текстовая трансляция
26 ИЮЛЯ
- Московский театр «Ленком» будет пускать зрителей по QR‑кодам. Они начнут действовать с конца октября.
- Число новых выявляемых случаев Covid‑19 в Москве сократилось на 27%. Положительной тенденции способствует массовая вакцинация.
- Власти обсудят с бизнесом работу общепита в Подмосковье в период пандемии. Встречу организуют в онлайн‑формате с помощью системы TrueConf.
- Ежедневная госпитализация пациентов с Covid‑19 сократилась в Подмосковье на 15% за неделю. С начала пандемии в регионе выявили 377 445 случаев заражения коронавирусом.
- Московским пенсионерам начали раздавать коробки здоровья за прохождение вакцинации. Коробку «С заботой о здоровье» вручают пенсионерам за прививку вторым компонентом вакцины в крупнейшем пункте вакцинации в Гостином Дворе.
- Около 2,7 млн человек привились от коронавируса в Подмосковье. На средних и крупных предприятиях вакцинировано около 52% сотрудников.
- Еще 1675 человек выздоровели после Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии в регионе выздоровели после инфекции 305 330 человек.
- Андрей Воробьев: В Подмосковье сохраняются хорошие темпы по вакцинации от Covid‑19:
- Подмосковные школы будут получать информацию о заболевших детях автоматически. Информация будет поступать из электронных медицинских систем.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- 848 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 537 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 23 239 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 2 629.
- Траты москвичей на услуги общепита снизились на 10% в период новых Covid‑ограничений. На 20–30% снизилась посещаемость кинотеатров, торговых центров и музеев.
- Новый алгоритм для лечения беременных с Covid‑19 ввели в Москве. При необходимости госпитализации беременные получат интенсивное лечение.
- Рестораторы Москвы попросили мэра отменить требование о ношении перчаток. Сейчас штраф за такое нарушение может доходить до 300 тыс. рублей.
- Врач предупредила об осложнениях на почки при коронавирусе. Острая почечная недостаточность была зарегистрирована более чем у 20% пациентов, которые были в критическом состоянии из‑за коронавируса.
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