РИАМО - 27 июл. Правоохранители задержали на территории городского округа Солнечногорск трех мужчин, выращивающих марихуану в промышленных масштабах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Один из задержанных - 48-летний местный житель, двое других - уроженцы стран ближнего зарубежья возрастом 22 и 49 лет. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков.

«Установлено, что в арендованном помещении бывшего питомника для животных в д. Лыткино злоумышленники организовали комнаты-теплицы, в которых выращивали и сушили наркосодержащие растения. Правонарушители оборудовали помещения вентиляционной системой, датчиками температуры и специальным освещением», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Во время досмотра полицейские обнаружили и изъяли 23 горшка с растениями, а также 1,5 тыс. засушенных кустов. Их общий вес - около 10 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Судом одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двум – в виде заключения под стражу.