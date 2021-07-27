РИАМО - 27 июл. В Сбере выявили новый способ кражи денег россиян через мессенджеры, преступники делают это через якобы организованные розыгрыши, сообщает РИА Новости.

При розыгрыше денежных призов участникам обещают награду в несколько тысяч долларов. Сообщают и о запрете на перевод валюты внутри страны, поэтому выигрыш просят конвертировать в рубли, уплатив за это небольшую комиссию.

Желающие принять участие выбирают мессенджер, затем сайт выдает размер приза — от 10 до 5 тыс. долларов. После этого участник розыгрыша переходит в чат с «администратором», где бот сообщает, что тот якобы попал в топ-100 пользователей соцсети и может получит еще 5 денежных призов.

Итоговая сумма «выигрыша», как правило, составляет несколько тысяч долларов. Комиссия за перевод составляет несколько сотен рублей.

Для оплаты комиссии просят ввести номер карты, имя владельца, срок действия и трехзначный код с оборотной стороны, а потом подтвердить операцию кодом из СМС-сообщения.

Так мошенники хотят не только выманить комиссию, но и получить возможность похитить все деньги с банковского счета.