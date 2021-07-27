РИАМО - 27 июл. Жительница Егорьевска ранила в грудь ножом своего сожителя во время ссоры, которая случилась в ходе застолья, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Происшествие случилось на улице 14 лет Октября. Из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1986 года рождения.

Подозреваемую доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.