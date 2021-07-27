РИАМО - 27 июл. В Дмитровском округе женщина ударила своего сожителя ножом в живот во время ссоры, которая произошла в ходе застолья. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Происшествие случилось в поселке Некрасовский.

Пострадавшего доставили из собственной квартиры в больницу, где ему диагностировали проникающее колото-резанное ранение брюшной полости.

Женщину доставили в отделении полиции. В отношении нее возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения - подписку о невыезде.