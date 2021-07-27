РИАМО - 27 июл. Жители столицы воспользовались услугой единого платежного документа около 93 млн раз. Данный сервис заработал в мегаполисе 10 лет назад, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сервис получения ЕПД стал одним из первых на портале mos.ru. И если за первые полгода им воспользовались всего 1,2 тыс. раз, то сегодня многие москвичи уже привыкли получать и оплачивать счета за коммунальные услуги именно онлайн. Только с начала 2021 года к сервису обратились более 8,1 млн раз, а сам он стабильно остается в числе наиболее востребованных на портале», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Данная услуга позволяет оплачивать коммунальные услуги, не покидая дома, или оплатить услуги ЖКХ за кого-то другого. Для этого нужно авторизоваться на портале mos.ru. Затем перейти к сервису и указать код плательщика, который находится в бумажном платежном документе. Кроме того, нужно еще ввести номер квартиры.

Внесенные данные можно сохранить в личном кабинете, чтобы их не пришлось вводить потом заново. В последствии достаточно лишь будет нажать кнопку «Оплатить выбранные ЕПД».

В Москве постоянно расширяется перечень электронных услуг и сервисов в ЖКХ. Сейчас жители столицы могут не только оплачивать счета и передавать показания счетчиков, но и решать другие важные жилищно-коммунальные вопросы.