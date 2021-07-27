РИАМО - 27 июл. Жители столицы воспользовались услугой единого платежного документа около 93 млн раз. Данный сервис заработал в мегаполисе 10 лет назад, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Данная услуга позволяет оплачивать коммунальные услуги, не покидая дома, или оплатить услуги ЖКХ за кого-то другого. Для этого нужно авторизоваться на портале mos.ru. Затем перейти к сервису и указать код плательщика, который находится в бумажном платежном документе. Кроме того, нужно еще ввести номер квартиры.
Внесенные данные можно сохранить в личном кабинете, чтобы их не пришлось вводить потом заново. В последствии достаточно лишь будет нажать кнопку «Оплатить выбранные ЕПД».
В Москве постоянно расширяется перечень электронных услуг и сервисов в ЖКХ. Сейчас жители столицы могут не только оплачивать счета и передавать показания счетчиков, но и решать другие важные жилищно-коммунальные вопросы.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии