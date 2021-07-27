РИАМО - 27 июл. Двухэтажный особняк в дворцовом стиле площадью 800 кв. м в подмосковной Истре сдают в аренду за 110,6 млн рублей в месяц, сообщил РИАМО руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

«Аренда этого особняка возможна минимум на год. На несколько месяцев (в том числе и на лето) самый дорогой вариант - резиденция «Сареево Резорт» площадью 4 тыс. кв. м в Одинцовском округе, которая обойдется в 4 млн рублей в месяц», - сказал Попов.

Самое доступное предложение на рынке загородной недвижимости в Подмосковье - это двухэтажный дачный домик площадью 46 кв. м в Богородском округе, который сдается за 35 тыс. рублей в месяц.

В Красногорске можно взять дачный домик в аренду за условные 5 рублей в месяц при условии ухода за территорией.

«Средняя ставка аренды загородного дома (где есть электричество, водоснабжение, канализация, нормальное отопление и газ) составляет около 95 тыс. рублей, дачи (1-2 этажные некирпичные дома с ограничениями по основным удобствам) - порядка 55 тыс. рублей в месяц», - добавил Попов.

Всего на загородном рынке аренды в Московской области выставлено около 3 тыс. лотов.