РИАМО - 27 июл. Власти планируют до 2023 года разработать законопроект, который будет обязывать граждан указывать класс энергоэффективности жилья при продаже и сдаче в аренду, пишет во вторник газета «Известия».

Согласно новвоведению, граждан будут оповещать о потенциальной экономии на ЖКУ в помещении. Экономия может доходить до 30–40% в зданиях с наивысшим классом. В свою очередь, такое жилье может стоить дороже.

В числе исполнителей по разработке законопроекта числятся специалисты Минэкономразвития, Минстроя и Роспотребнадзора.

Уже 10 лет многоквартирным домам в России присваивают классы энергоэффективности. Так, самый высокий класс, соответствующий минимальному потреблению энергии, — А++, самый низкий — G.

«Наиболее дорогой ресурс в платежке — тепло, именно его потребление зависит от степени энергоэффективности здания. Чтобы воспользоваться экономией, в доме должны быть установлены счетчики. Практика показывает, что разница в плате за ЖКУ на 1 кв. м может достигать 30% и выше в зависимости от энергетического класса здания», — рассказала член межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития по взаимодействию с субъектами РФ по вопросам повышения энергоэффективности, директор эксперт-бюро «ЭнергиаВита» Мария Степанова.

Эксперты уверены в полезности законопроекта. По их словам, лучше потратить больше денег на покупку квартиры, но при этом приобрести жилье или офис в энергоэффективном здании.

Покупать ли квартиру в 2021 году: прогноз цен на недвижимость в Московском регионе>>