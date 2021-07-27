РИАМО - 27 июл. Власти планируют до 2023 года разработать законопроект, который будет обязывать граждан указывать класс энергоэффективности жилья при продаже и сдаче в аренду, пишет во вторник газета «Известия».
Согласно новвоведению, граждан будут оповещать о потенциальной экономии на ЖКУ в помещении. Экономия может доходить до 30–40% в зданиях с наивысшим классом. В свою очередь, такое жилье может стоить дороже.
В числе исполнителей по разработке законопроекта числятся специалисты Минэкономразвития, Минстроя и Роспотребнадзора.
Уже 10 лет многоквартирным домам в России присваивают классы энергоэффективности. Так, самый высокий класс, соответствующий минимальному потреблению энергии, — А++, самый низкий — G.
Эксперты уверены в полезности законопроекта. По их словам, лучше потратить больше денег на покупку квартиры, но при этом приобрести жилье или офис в энергоэффективном здании.
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