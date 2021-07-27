РИАМО - 27 июл. В селе Борисов Можайского городского округа была обнаружена минометная мина времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Находка была обнаружена на улице Мурзина.

«В МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте находки выставлена охрана силами ОМВД. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано сотрудниками «Мособлпожспаса» на 28 июля.