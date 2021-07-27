РИАМО - 27 июл. В этом году более 70 эскалаторов отремонтировали в метро на станциях «Чистые пруды», «Площадь Революции», «Комсомольская», «Красногвардейская», «Беляево» и других, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Требования к содержанию инфраструктуры московского метро, в частности эскалаторов, — одни из самых строгих в мире. Только так можно гарантировать безопасность и комфорт пассажиров. Всего в метро свыше 1 тыс. эскалаторов, и каждый периодически нуждается в своевременном техническом обслуживании. Ежегодно мы обновляем не меньше сотни машин», — сказал заммэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Капитальный ремонт эскалаторов проводят раз в 10-12 лет, а текущий осуществляют в 5-7. Это необходимо для поддержания работоспособности оборудования и безопасности пассажиров. Специалисты организуют работу так, чтобы не мешать проезду граждан.

С начала года капитальный ремонт провели на 16 эскалаторах 9 станций: «Комсомольской», «Китай-города», «Планерной», «Тушинской», «Площади Революции», «Проспекта Мира», «Сходненской», «Павелецкой» и «Трубной».