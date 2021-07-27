РИАМО - 27 июл. В Москве насчитывается свыше 40 тыс. светофоров, работающих в составе более чем 2,5 тыс. светофорных объектов, которые взаимодействуют друг с другом на основе различных IT-решений. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

Один из режимов работы светофоров в Москве - это локальный. Светофоры работают по заранее заложенной в них программе отдельно от других светофорных объектов. Как правило, закладываются такие сценарии, как утренний час пик, вечерний час пик и дневное время.

В режиме координированного управления светофоры работают в координации, т. е. объекты связаны между собой. Как правило, такая схема применяется на вылетных магистралях.

«По такой программе светофоры связаны между собой и работают синхронно, чтобы пропускать определенное количество автомобилей и поддерживать определенную интенсивность на участке. В Москве такая программа работает на сотне участков. Например, на Алтуфьевском, Варшавском шоссе, Ленинском проспекте», - уточнили в пресс-службе.

Также для светофоров предусмотрен адаптивный режим работы. Такие светофоры на основании поступающих к ним данных самостоятельно определяют дорожную ситуацию и адаптируются к ней.

«Информацию о транспортном потоке светофоры получают с помощью индукционных петель или датчиков, вмонтированных в дорожное полотно на перекрестке. Такое оборудование позволяет определять не только плотность потока, но и тип автомобиля, подъезжающего к перекрестку, в том числе выделять из потока общественный транспорт. Эту информацию адаптивные светофоры также передают в центр управления», - рассказали в пресс-службе.

В таком режиме светофоры работают на пересечении Чонгарского и Симферопольского бульваров, в Зеленограде, при проезде тоннелей между улицами Иловайская-Шоссейная и Батайская-Курская.

«В асфальт вмонтированы датчики – они распознают появление городского транспорта – автобусов, трамваев – и позволяют сразу включать зеленый свет для их приоритетного проезда. Для автомобилистов такая схема тоже удобна, потому что они останавливаются только тогда, когда нужно пропустить общественный транспорт», - пояснили в пресс-службе.

Также специалисты ЦОДД могут централизованно управлять светофорами из ситуационного центра. В круглосуточном режиме работают дежурные смены, которые постоянно взаимодействуют с ГИБДД, МЧС и другими городскими службами. При необходимости в работу светофоров вмешиваются в ручном режиме, чтобы увеличить фазы для наиболее загруженных направлений.