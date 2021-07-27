РИАМО - 27 июл. Жители и гости Подмосковья за минувшую неделю свыше 240 тыс. раз обратились на единый номер спасения 112, сообщили РИАМО в ГКУ МО «Центр 112».

Порядка 110 тыс. вызовов требовали экстренного реагирования.

«Более 75% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 21% – полиции и ГИБДД, остальные 4% – службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам», – сказали в пресс-службе.

Всего с начала 2021 года на номер 112 поступило более 6,7 млн обращений от жителей и гостей Подмосковья.

С начала эксплуатации системы-112 на территории региона (с 1 июня 2015 года) – более 53,3 млн вызовов.