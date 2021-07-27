РИАМО - 27 июл. В Бутырском районе столицы участок бывшей промзоны «Огородный проезд» реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Площадь южного участка бывшей промзоны «Огородный проезд» в Бутырском районе, подлежащего комплексному развитию, превышает семь гектаров. Инвестиции в реорганизацию территории на северо-востоке Москвы составят 10 млрд. рублей, ожидаемый бюджетный эффект — 1,18 млрд рублей в год», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на месте участка бывшей промзоны появится около 170 тыс. «квадратов» промышленной и общественной застройки. Кроме того, там планируют создать более 4 тыс. рабочих мест. Такое решение приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы.

«Проект не только даст городу новые рабочие места, но и позволит преобразить промышленную территорию. Здесь появится 95 тыс. кв. м производственной и 75 тыс. кв. м общественной застройки, например, там смогут появиться офисы, банки, магазины. Редевелопмент территории завершится в 2028 году», — пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Развитие проекта «Индустриальные кварталы» даст столице около 500 тыс. рабочих мест и примерно 3 трлн рублей прибыли, которая пойдет в бюджет. Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 7 трлн рублей.

Проект «Индустриальные кварталы дает возможность городу использовать фактически заброшенные территории. Первый договор заключили в июле 2020 года. Речь идет о территории промзоны «Октябрьское поле», чья площадь составила 5,92 га. ​