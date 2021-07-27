РИАМО - 27 июл. Городские светофоры в Москве оборудуют устройствами звукового сопровождения пешеходов и табло обратного отсчета времени. Такие объекты информируют слабовидящих и слабослышащих пешеходов о том, можно ли переходить дорогу, сообщили РИАМО в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«Общее количество светофорных объектов, оборудованных пешеходными светофорами, совмещенными с устройствами звукового сопровождения пешеходов, составляет 2953», - уточнили в пресс-службе.

Также 2724 светофорных объектах в городе, оборудованных пешеходными светофорами, имеют табло обратного отсчета времени. Транспортных светофоров, совмещенных с табло обратного отсчета, насчитывается 1,6 тыс. штук.

Кроме того, в Москве установлено порядка 1 тыс. табло вызова пешеходной фазы светофора.

За прошлый год в Москве было реконструировано и построено почти 240 светофоров, за полгода 2021 года - около 90.

«Новые модели светофоров намного удобнее, заметнее и умнее: они сами регулируют яркость под дневное и вечернее освещение, а на специальном табло отсчитывается время для пешеходов и водителей», - заключили в пресс-службе.