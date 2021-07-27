РИАМО - 27 июл. Пробки вечером в пятницу на столичных дорогах могут достигнуть 7 баллов, сейчас плотность движения оценивается в 3 балла, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Движение в центр затруднено на Ярославское шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет пробок на Волоколамском, Ленинградском и Рублевском шоссе.

Затруднения в движении могут быть связаны в том числе с проведением дорожных работ. Сейчас дороги ремонтируют на 82, 31, 53 км МКАД и других местах.