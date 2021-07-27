РИАМО - 27 июл. По данным центра занятости, уровень безработицы в столице снизился в 2,5 раза, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
На конец 2020 года официально безработных в столице насчитывалось около 97 тыс. человек, сейчас их около 40 тыс.
В этом году работу нашли более 52 тыс. человек. В настоящее время пройти собеседование с работодателями можно прямо на площадке центра занятости. При прохождении интервью будут помогать специалисты. Центры занятости заключили договоры о наборе персонала на вакансии с более чем 340 компаниями.
Служба занятости имеет большую базу компаний, ищущих сотрудников, она также предоставляет соискателям актуальные знания о рынке труда столицы. В 2020 году количество вакансий в базе службы занятости выросло на 48%, что составило около 380 тыс. вакансий на 40 тыс. безработных.
Настолько увеличить базу данных центрам удалось благодаря взаимодействию с крупными сервисами-рекрутерами.
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