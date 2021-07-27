РИАМО - 27 июл. С начала 2021 года по просьбам жителей в Москве перенастроили более 2 тыс. светофорных объектов. Каждый день в городе изменяют режим работы не менее 10 светофоров, сообщили РИАМО в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.
«Работу светофоров регулярно оптимизируют по просьбам горожан. Это делают для того, чтобы передвигаться по городу было удобно и пешеходам, и пассажирам общественного транспорта, и автомобилистам», - отметили в пресс-службе.
ЦОДД ежедневно получает обращения горожан, которые сообщают о неисправных светофорах, просят проверить работу фаз светофоров, увеличить время горения зеленого сигнала для пешеходов или водителей.
Кроме того, в Москве постоянно строят новые светофорные объекты, реконструируют и модернизируют существующие, а также заменяют старые объекты на более современные.
Так, за шесть месяцев 2021 года в столице установили и реконструировали около 90 светофорных объектов, часть из них – по просьбам жителей. За 2020 год в Москве было реконструировано и построено почти 240 светофоров.
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