РИАМО - 27 июл. С начала 2021 года по просьбам жителей в Москве перенастроили более 2 тыс. светофорных объектов. Каждый день в городе изменяют режим работы не менее 10 светофоров, сообщили РИАМО в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«Работу светофоров регулярно оптимизируют по просьбам горожан. Это делают для того, чтобы передвигаться по городу было удобно и пешеходам, и пассажирам общественного транспорта, и автомобилистам», - отметили в пресс-службе.

ЦОДД ежедневно получает обращения горожан, которые сообщают о неисправных светофорах, просят проверить работу фаз светофоров, увеличить время горения зеленого сигнала для пешеходов или водителей.

«Мы рассматриваем каждый случай, пытаясь улучшить ситуацию на том или ином участке, чтобы было комфортно пешеходам, велосипедистам, и автомобилистам. Каждый день мы перенастраиваем не менее 10 светофорных объектов в городе. Особенно важно перенастроить светофоры в летний период на пешеходных переходах в местах притяжения горожан», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в Москве постоянно строят новые светофорные объекты, реконструируют и модернизируют существующие, а также заменяют старые объекты на более современные.

Так, за шесть месяцев 2021 года в столице установили и реконструировали около 90 светофорных объектов, часть из них – по просьбам жителей. За 2020 год в Москве было реконструировано и построено почти 240 светофоров.