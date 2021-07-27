РИАМО - 27 июл. В Москве внедряется система «умных» перекрестков, сейчас в городе насчитывается уже почти 500 таких объектов, сообщили РИАМО в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«В городе очень много сложных перекрестков с высокой интенсивностью автомобилей, городского транспорта и пешеходов. В местах, где привычный светофор уже не справляется, чтобы найти баланс интересов и всем «угодить», мы внедряем систему «умного» перекрестка», - отметили в пресс-службе.

Городской и личный транспорт быстрее проезжает такие перекрестки, а пешеходы тратят меньше времени на переходах. В ЦОДД пояснили, благодаря чему достигается данный эффект.

«На подступах к «умному» перекрестку под асфальт монтируют датчики (индуктивные петлевые детекторы), которые взаимодействуют со светофорами. Детектор фиксирует приближение, например, трамвая, включает зеленый пешеходам, отсчитывая заложенное время на высадку-посадку, и затем переключает зеленый для проезда», - отметили в пресс-службе.

Система «умных» перекрестков рассчитана на то, чтобы дать приоритет в движении автобусам, трамваям, электробусам, но выигрывают не только пассажиры общественного транспорта, но и автомобилисты.

«При совместной работе датчиков и светофоров увеличивается пропускная способность перекрестка в целом, поэтому автомобилисты и пешеходы тоже экономят время. Важно подчеркнуть, что кнопки (вызова пешеходной фазы светофора - ред.), которые вызывают так много вопросов, используются в ночное время. Днем пешеходная фаза работает в автоматическом режиме», - добавили в пресс-службе.

Данная технология проверена временем в странах, где постоянно совершенствуют организацию дорожного движения. Так, в Сингапуре и Сиднее используется система SCATS, которая строится на том же принципе установки датчиков в асфальте. Здесь добились того, что время в пути у водителей личного транспорта сократилось на 28-30%. Похожие способы управления трафиком используют в Стокгольме, Лос-Анджелесе, Хельсинки и других городах мира.

В Москве работает 100 светофоров, позволяющих пешеходам и авто двигаться одновременно>>