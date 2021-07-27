РИАМО - 27 июл. Во вторник в Москве и Московской области температура воздуха составит 24-29 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве составит 27-29 градусов и по области - 24-29 градусов тепла», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметров ртутного столба.

Эксперты отметили, что в дневные часы будет понижение содержания кислорода в воздухе и активный ультрафиолетовый режим. Не будет изнуряющей жары, но для метеочувствительных людей очередная погодная перестройка может стать причиной появления симптомов недомогания.

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