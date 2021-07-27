РИАМО - 27 июл. Главный врач балашихинского родильного дома Наталья Алимова посетила Единый центр сбора инициатив в программу «Подмосковье - территория перемен». Сбор инициатив жителей для подготовки партийной программы «Единой России» по развитию региона в Московской области стартовал 12 июля, сообщает региональное отделение партии.

На сегодняшний день принято свыше 20 тыс. предложений от жителей Московской области.

Единый центр сбора наказов расположен на базе регионального отделения партии «Единая Россия». Центр работает с 12 июля, волонтеры принимают инициативы и пожелания от жителей региона для программы «Подмосковье - территория перемен». Каждый житель Московской области может стать соавтором программы партии.

«В регионе организована горячая линия по сбору инициатив, также свои предложения можно оставить на специальном сайте или прийти в центр сбора наказов и заполнить бланк для обращений. На аналитическом дашборде мы увидели, что большая часть из уже поступивших наказов так или иначе связана с социальной сферой. А тема поддержки института семьи, материнства и детства входит в число наиболее волнующих жителей Московской области», – прокомментировала Наталья Алимова.

Она пояснила, что от жителей уже поступили просьбы о расширении мер поддержки разных категорий семей. Это касается возможности использования маткапитала и различных выплат на детей. Также, как показала статистика, о допмерах просят родители-одиночки, бабушки и дедушки, взявшие на себя обязанности по уходу за детьми. Есть запрос на расширение возможности использования субсидий многодетным семьям.

Также Алимова добавила, что большой блок вопросов, предложений и инициатив касался сферы здравоохранения.

«Жители Подмосковья хотят, чтобы в регионе была обеспечена доступность первичного звена медицинской помощи, ликвидирована очередь, устранены проблемы с записью к врачу и трудности с получением рецептов и больничных. Помимо этого, в области остается огромный запрос на ремонт медучреждений. Технологическое обновление системы здравоохранения, укрепление его кадрового потенциала, организация работы всех поликлиник, больниц вокруг человека – эти позиции будут отражены в программе», – заключила главврач.

По состоянию на 22 июля, Единый центр сбора наказов, работающий ежедневно с 9-00 до 20-00, без выходных, получил около 20 тыс. предложений. Обработкой информации занимаются 30 волонтеров.

Центр сбора наказов будет работать до середины августа. «Единая Россия» ждет от жителей инициативы.

Единый центр сбора наказов работает с середины июля. Создан он для приема всех обращений, предложений и инициатив, которые поступают от жителей Московской области. Сейчас идет активная подготовка народной программы по развитию региона на ближайшие 5 лет «Подмосковье – территория перемен». Федеральные инициативы направляются в центральный исполнительный комитет партии, инициативы регионального уровня войдут в программу «Подмосковье – территория перемен», инициативы муниципального уровня будут отправлены в общественные приемные на местах.