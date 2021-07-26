РИАМО - 26 июл. Гастрит характеризуется поражением слизистой оболочки желудка и нарушением его функций. Помимо микроорганизмов, к его появлению могут привести вредные привычки, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

Значительную роль в развитии болезни играют аутоиммунные и химические факторы. Например, при хроническом атрофическом гастрите организм вырабатывает антитела против своих же клеток оболочки желудка.

Химический гастрит может быть спровоцирован забросом желчи из двенадцатиперстной кишки или длительным приемом нестероидных противовоспалительных препаратов.

Однако простимулировать появление гастрита может и сам человек. Возникновению заболевания способствует курение, злоупотребление алкоголем, хронический стресс, паразиты и недостаток витаминов.

Болезнь часто обостряется осенью и весной. Распознать ее можно по чувству тяжести и давления в верхней части живота, особенно во время и после еды.

Заболевание часто сопровождают изжога, отрыжка и тошнота. Также у заболевшего может появляться слабость, сонливость, нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы и раздражительность.

Появление этих симптомов говорит о том, что человеку необходимо обратиться к врачу. В противном случае гастрит может перерасти в язву, рак желудка или перитонит.

Для сохранения здоровья своего желудка следует правильно питаться, отказаться от курения, алкоголя и фастфуда, своевременно лечиться от паразитов, а также бороться со стрессами.