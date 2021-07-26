РИАМО - 26 июл. На территории Подмосковья растет популярность велосипедных прогулок. Самые длинные велодорожки можно найти в пяти округах региона, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«Мы активно развиваем велосипедную инфраструктуру в излюбленных горожанами местах для прогулок. При благоустройстве общественных пространств и парков мы всегда стараемся предусмотреть обустройство пешеходных и велосипедных маршрутов», - рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Три наиболее протяженных дорожки для велосипедистов находятся в Одинцовском округе: в парке «Виражи», парке «Малевич» и парке имени Лазутиной. Еще 4 - в других округах: в экопарке «Губайловский» в Красногорске, лесопарке в Мытищах, парке «Экоберег» в Химках и Центральном городском парке Богородского округа.

Наиболее привлекательными считаются веломаршруты, расположенные в Клину («Клин звучит»), Королеве (Акуловский водоканал), Балашихе (набережная Солнечная) и Солнечногорске (набережная Сенеж).

«На сегодняшний день в Подмосковье велодорожки существуют в 58 парках культуры и отдыха и на 41 общественной территории», - отметил Хайкин.

Всего с 2017 по 2020 годы в регионе благоустроили 244 пространства: 93 пешеходные зоны, 66 площадей и скверов, 22 набережные, 63 парка и зоны отдыха.