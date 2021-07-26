РИАМО - 26 июл. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал признаки, предсказывающие приближение инфаркта. Его симптомами считаются одышка, слабость и повышенная потливость, сообщает Nation News.

Сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев отметил, что самое яркое проявление инфаркта – боль. Она напрямую зависит от его площади поражения.

«Инфаркт – это гибель стенки сердца. Самой главной тканью сердца является миокард. Боль бывает разная по ощущениям: и жгучая, и ощущение тяжести за грудиной, и боль, отдающая в лопатку или в плечо, иногда даже в предплечье или кисть руки, она также может отдавать в область живота», — рассказал специалист.

В некоторых случаях боли может не быть, ее заменяет чувство тяжести за грудиной.

Если у больного заметили признаки миокарда, необходимо предоставить ему покой и хороший доступ воздуха.

Хорошев подчеркнул, что инфаркт чаще всего угрожает людям пожилого возраста, старше 50 лет. Уменьшить риск можно включив в рацион значительное количество овощей, зелени, а также лука и чеснока.

«Зелень очень эффективна в данном случае. Все виды капусты уменьшают вероятность скорости течения атеросклероза. Капуста брокколи, любая листовая зелень, укроп, петрушка, чеснок, лук будут эффективными. Очень эффективны такие ягоды как арбуз, крыжовник, черная смородина, клубника», — заключил кардиолог.