РИАМО - 26 июл. Проблемы с желудочно-кишечным трактом могут приводить к нарушению сна, перепадам настроения, ухудшению состояния кожи, мышц и сосудов. Некоторые симптомы означают, что пора назначить визит к гастроэнтерологу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

Прежде всего о проблемах ЖКТ говорит любой дискомфорт, связанный с приемом пищи. Это может быть боль, тошнота, высыпания на коже и нарушения стула. Также реакцию может вызывать конкретная пища: жареная, острая, молочная и другие ее виды.

Любые проблемы со стулом, изжога, вздутие, схваткообразные боли в нижней части, а также тупые, ноющие, жгучие и опоясывающие боли в правом или левом предреберье и области солнечного сплетения также говорят о необходимости записаться к профильному специалисту.

Во время визита к врачу нужно подробно описать ситуацию. Стеснение может исказить картину для специалиста.

При этом стоит упомянуть и о других проблемах со здоровьем, они могут быть взаимосвязаны.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что любые резкие и острые боли в животе, сопровождающиеся ухудшением самочувствия, слабостью, температурой, одышкой и рвотой – это повод немедленно обратиться за помощью. До приезда скорой не рекомендуется принимать таблетки самостоятельно. Это может усложнить диагностику.