РИАМО - 26 июл. Велосипедисты уже 3 млн раз прокатились на арендованных велосипедах в Москве с начала текущего сезона, юбилейный велобайкер получит подарки, сообщает столичный Дептранс.

Сейчас в Москве работает 686 станций проката.

«Мы уже нашли того самого велосипедиста, который округлил велосчетчик. В ближайшее время с ним свяжутся, «Велобайк» подарит свой фирменный торт, а от Дептранса Москвы счастливчик получит фирменный мерч - рюкзак, кепку, футболку, бутылку для воды и даже бадминтон», - сказали в пресс-службе.

Ранее 2-миллионный прокат в этом сезоне совершила Ксения Коваленко. Это случилось в конце июня. Она побывала в офисе «Велобайка» и на складе.

Чтобы воспользоваться прокатом велосипеда, нужно зарегистрироваться на сайте «Велобайка» или в мобильном приложении, оплатить доступ и можно брать велосипед на станции. После катания следует вернуть велосипед в любой свободный порт прокатной станции.

Доступ к прокату на 24 часа стоит 155 руб., на сезон до 31 октября — 1235 руб. В стоимость включены любые поездки до 30 минут, поездки более 30 минут оплачиваются дополнительно. Также предлагаются доступы «Сезон.45 минут» за 1545 руб. и «Сезон.60 минут» за 1855 руб., в которые включено неограниченное количество поездок до 45 или до 60 минут соответственно.

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