РИАМО - 26 июл. Четверо воспитанников сбежали из детского сада на юго-западе столицы. Один мальчик вернулся самостоятельно, на поиск остальных беглецов потребовалось некоторое время, сообщает Федеральное агентство новостей.

В качестве идеального момента для побега малыши выбрали время прогулки. Они пролезли под забором и оказались за территорией детского сада.

В настоящее время прокуратура проводит проверку. Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, все беглецы в порядке.